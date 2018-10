Fermentalg : Fermentalg franchit une nouvelle étape dans son partenariat avec le Groupe SUEZ

Libourne – 8 octobre 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce la signature de nouveaux accords avec le Groupe SUEZ dans le cadre du développement du biofiltre algal (ex-puits de carbone).

Un filtre biologique urbain et industriel

Depuis 2015, Fermentalg et SUEZ ont réuni leurs expertises respectives pour exploiter la capacité exceptionnelle des micro algues à capter le CO 2 dans l'atmosphère des centres urbains et les fumées des sites industriels. Le carbone ainsi capturé sera utilisé pour produire de l'énergie renouvelable.

A terme, la puissance d'épuration de milliers d'arbres concentrée dans un biofiltre algal

Fermentalg déploie tout son savoir-faire dans la sélection et la mise en œuvre des micro algues au cœur du biofiltre algal. SUEZ travaille à intégrer ces systèmes dans les espaces urbains et dans un cycle global d'assainissement. La biomasse produite dans le biofiltre algal est transportée par les réseaux existants vers des stations d'épuration qui la transforment en bioénergie.

A ce jour, trois tests à l'échelle pilote sont en cours :

Depuis début 2017 sur une unité de traitement des boues de la station d'épuration du SIAPP à Colombes (Hauts-de-Seine) pour capter le CO 2 des fumées d'incinération ;

des fumées d'incinération ; Les deux autres, installés au cœur de Paris depuis le printemps 2017 et à Poissy (Yvelines) depuis le printemps 2018, pour capter le CO 2 et divers polluants urbains comme les particules fines et les oxydes d'azote.

Un partenariat pluriannuel pour l'industrialisation du système

A l'issue de cette première phase et convaincus du potentiel de cette technologie, Fermentalg et le Groupe SUEZ ont signé un contrat de collaboration exclusif de 8 ans, couvrant la période de développement technologique et la phase d'industrialisation du biofiltre algal. Un contrat de commercialisation d'une durée de trois ans a également été signé, qui permettra de préciser l'offre commerciale autour de l'épuration de l'air urbain et industriel.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs extraits de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

