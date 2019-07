Fermentalg : Information financière du 1er semestre 2019 : accélération commerciale dans les Oméga 3

Libourne – 18 juillet 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente son information financière du 1er semestre 2019.

Points marquants du premier semestre 2019

L'accélération des ventes de son produit phare, le DHA ORIGINS 550® ;

Des discussions de partenariat, tant sur le plan industriel que commercial, autour de la plateforme dédiée aux protéines alternatives et aux couleurs alimentaires naturelles ;

La mise en service, en collaboration avec le Groupe SUEZ, d'un nouveau prototype de puits de carbone dans l'unité de valorisation énergétique VALO'MARNE située à Créteil en région parisienne ;

Une consommation de cash réduite par rapport aux semestres précédents.

Commercialisation des Oméga 3

Fermentalg a réalisé un chiffre d'affaires de 340 K€ au 1er semestre 2019, constitué pour 338 K€ des ventes de DHA ORIGINS 550®, son Oméga 3 algal prémium mis sur le marché il y a tout juste un an. Ce volume d'affaires, réalisé dans le marché des compléments alimentaires, est à comparer à des ventes de 7 K€ au 1er semestre 2018 et 135 K€ au 2ème semestre 2018.

Vente de produits

S1

2018 Vente de produits

S2

2018 Vente de produits

S1

2019 Commandes fermes au

30 juin

2019 7 K€ 135 K€ 338 K€ >600 K€

Au-delà des commandes livrées et facturées au 30 juin 2019, Fermentalg dispose d'ores et déjà de commandes fermes pour un montant cumulé de plus de 600 K€ livrables au 3ème trimestre 2019. Ceci permet d'anticiper une poursuite de l'accélération sur la seconde moitié de l'année, avec une estimation de chiffre d'affaires annuel 2019 d'au moins 1 M€.

Cette activité commerciale n'intègre pas encore de commandes de la part de DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM, avec laquelle Fermentalg poursuit son programme de qualification, comme annoncé au premier trimestre, avec la volonté confirmée d'engager la phase de déploiement commercial d'ici la fin de l'année 2019.

Industrialisation de la plateforme protéines alternatives et couleurs alimentaires naturelles

Comme annoncé précédemment, Fermentalg poursuit l'étude de la phase d'industrialisation de son projet protéines alternatives et colorants alimentaires naturels. Elle envisage notamment la possibilité de recourir, comme pour les Oméga 3, à des plateformes biotechnologiques préexistantes afin de minimiser les investissements liés à cette étape de scale-up industriel et d'accélérer la mise sur le marché. L'objectif de Fermentalg demeure d'être en capacité de fournir à ses clients les premiers échantillons commerciaux à l'horizon 2020.

Les discussions engagées avec plusieurs partenaires industriels et commerciaux potentiels ont révélé un très fort intérêt pour les protéines algales au sein du marché en plein essor des protéines alternatives (autres que viande, poisson, lait et œuf), qui représentait 8 milliards de dollars en 2018 avec un taux de croissance annuel moyen estimé à 7% pour la période 2017-20241.

Partenariat Suez – Biofiltre Algal

Dans le cadre de leur partenariat, Fermentalg et le Groupe SUEZ ont inauguré le 20 mars 2019 un nouveau prototype de puits de carbone dans l'unité de valorisation énergétique VALO'MARNE située en région parisienne. Ce pilote permettra de tester la capacité du dispositif à capter et à fixer le CO 2 généré par l'usine d'incinération de Créteil. La biomasse issue du dispositif sera traitée à la station d'épuration du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) reliée à l'usine. Elle pourra ensuite être valorisée en énergie verte pour alimenter, par exemple, le réseau de gaz urbain.

Focus sur la trésorerie

Au 30 juin 2019, la trésorerie brute ressortait à 9,6 M€ contre 9,5 M€ à la fin du premier trimestre 2019 et 12,5 M€ à fin 2018. Ce niveau de trésorerie intègre le CIR 2017 (1,2 M€), encaissé au 2ème trimestre 2019, ainsi qu'une aide publique de 2,6 M€2 obtenue après franchissement d'un jalon important dans le cadre d'un programme de recherche collaboratif.

Cette situation de trésorerie n'intègre pas un prêt de 400 K€, conclu en juin 2019 avec Bpifrance pour financer le développement industriel de la plateforme Oméga 3. En outre, la société continue d'évaluer d'autres sources de financement destinées à accompagner l'accélération de son développement industriel et commercial.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

1 Sources : Credence Research, 2017 ; Statista, 2016 ; Research and Markets, 2016 ; Lux Research, 2015 and Frost & Sullivan, 2013. Nutraingredients-USA.com, World of Food Ingredients magazine.

2 Avance remboursable sous conditions de chiffre d'affaires à partir de 2023.

