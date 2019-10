Fermentalg : Information financière du 3ème trimestre 2019

Libourne – 10 octobre 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente les faits marquants de son activité à fin septembre 2019.

Oméga 3 : le cap de 1 M€ de chiffre d'affaires franchi à fin septembre et 0,8 M€ de commandes à livrer

La progression régulière des livraisons de DHA ORIGINS, son huile algale riche en Oméga 3, s'est confirmée sur le 3ème trimestre 2019 avec un total de 0,7 M€ de revenus générés par cette activité.

Depuis le début de l'exercice, Fermentalg a livré et facturé un total de 1,1 M€ contre 0,02 M€ sur la même période de l'exercice 2018.

Ventes de produits Commandes fermes S1

2018 T3

2018 9 mois

2018 S1

2019 T3

2019 9 mois

2019 30 septembre 2019 7 K€ 10 K€ 17 K€ 338 K€ 716 K€ 1 054 K€ 760 K€

En outre, Fermentalg dispose d'ores et déjà de nouvelles commandes fermes pour un montant additionnel de 0,8 M€ à livrer au cours des prochains mois.

Présentation de KALVEA®, la protéine alternative issue des micro-algues

Les premiers échantillons de KALVEA®, la protéine alternative développée par Fermentalg, ont été présentés début octobre à l'occasion du sommet européen Bridge2Food. L'objectif de Fermentalg est de pouvoir fournir à ses clients les premiers lots dans le courant de l'année 2020.

En parallèle, les démarches réglementaires en vue d'obtenir les autorisations de commercialisation de sa nouvelle protéine alternative ont été engagées aux Etats-Unis (GRAS) et en Europe (Novel Food) en octobre conformément au calendrier annoncé.

Dépollution de l'air : l'INERIS valide l'efficacité du Puits de Carbone

Alors que les Puits de Carbone déployés avec le Groupe SUEZ dans le cadre de projets pilotes (4 à ce jour dont 2 en milieu urbain et 2 au cœur de sites industriels) fournissent chaque jour de précieux résultats sur le terrain, l'INERIS[1], laboratoire expert dans la mesure de la qualité de l'air, a confirmé leur efficacité par des mesures de taux d'abattement des poussières fines (de l'ordre de 66% à 99%) et une réduction drastique des NO 2 (de 76% à 97% selon les configurations).

8,4 M€ de trésorerie à fin septembre 2019

Au 30 septembre 2019, la trésorerie brute ressortait à 8,4 M€ contre 9,7 M€ à la fin du premier semestre 2019 et 12,5 M€ à fin 2018. Au cours du trimestre, Fermentalg a finalisé un prêt de 400 K€, conclu en juin 2019 avec Bpifrance pour financer le développement industriel de la plateforme Oméga 3, et reçu 725 K€ de la ligne de financement en fonds propres mise en place pour accompagner son développement commercial.

Ce niveau de trésorerie n'intègre pas le CIR 2018 (1 526 K€) encaissé début octobre.

Par ailleurs, compte tenu de sa consommation actuelle de trésorerie, de l'échéance du remboursement (fin 2020) des obligations convertibles souscrites par le groupe DIC et de ses ambitions de développement, la société étudie diverses solutions de financement et de partenariats industriels et/ou financiers.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Institut national de l'environnement industriel et des risques

