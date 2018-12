Fermentalg : Initiation de couverture par Kepler Cheuvreux

Libourne – 3 décembre 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce que Kepler Cheuvreux, entreprise européenne de services financiers indépendante de premier plan, spécialisée dans les services de conseil et d'intermédiation, vient d'initier la couverture de la société avec une étude intitulée « Algae for growth ».

Cette étude vient enrichir le consensus d'analystes financiers qui suivent déjà la valeur aux côtés de la Société de Bourse Gilbert Dupont et de CM-CIC Market Solutions.

Accédez à l'analyse financière sur le site Internet www.keplercheuvreux.com, rubrique « Research Public Access ».

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs extraits de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

