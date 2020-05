Libourne – 4 mai 2020 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce que son Document d'Enregistrement Universel (URD), intégrant le Rapport Financier Annuel 2019, a été déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2020 sous le numéro D.20-0436.

Dans le cadre de ce document, Fermentalg annonce avoir sollicité et obtenu l'accord de Bpifrance pour l'octroi d'un prêt « Soutien Innovation » d'1 M€. Par ailleurs, dans le contexte des discussions annoncées le 1er avril dernier, Fermentalg et DIC ont conclu un accord de principe en vue de la prorogation d'une année (octobre 2020 à octobre 2021) du terme des obligations convertibles souscrites par DIC pour un montant de 5 M€, sous réserve de la conclusion d'accords portant sur l'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle issue du partenariat conclu entre les deux groupes.

Un nouveau point global sur la situation financière sera fait à l'occasion de la publication de l'information financière trimestrielle programmée le 11 mai prochain, avant Bourse.

L'URD est mis à la disposition du public. Des exemplaires de ce document sont disponibles sans frais au siège social de la Société Fermentalg et sur le site Internet de la Société (www.fermentalg.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

