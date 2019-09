Fermentalg : Résultats du 1er semestre 2019 et perspectives

Libourne – 16 septembre 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente ses résultats du 1er semestre 2019 et fait un point sur ses perspectives pour l'exercice en cours. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes semestriels IFRS le vendredi 13 septembre 2019. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit est en cours d'élaboration et le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2019.

Oméga 3 : forte progression des ventes en 2019

Fermentalg enregistre depuis le début de l'année 2019 une progression marquée de ses ventes de DHA ORIGINS 550®, son huile algale riche en Oméga 3. Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'est élevé à 340 K€[1] contre 142 K€ sur tout l'exercice 2018. Au 15 septembre 2019, le chiffre d'affaires avoisine la barre symbolique du million d'euros.

En outre, Fermentalg dispose d'ores et déjà de nouvelles commandes fermes pour un montant additionnel de 800 K€, ce qui permet de viser un chiffre d'affaires annuel 2019 proche de 2 M€.

Vente de produits

au 30 juin

2019 Vente de produits

au 15 septembre

2019[2] Vente de produits et commandes fermes

au 15 septembre

2019 0,3 M€ 1,0 M€ 1,8 M€

Protéines alternatives et colorants naturels : objectif confirmé de premiers tests en 2020

Fermentalg poursuit la phase d'industrialisation de son programme protéines alternatives et colorants naturels. La société étudie notamment la possibilité de recourir à des plateformes biotechnologiques existantes pour minimiser les investissements liés à cette étape de scale-up industriel et d'accélérer la mise sur le marché.

L'objectif de Fermentalg demeure de pouvoir fournir à ses clients les premiers échantillons commerciaux à l'horizon 2020. Préalablement, les dossiers réglementaires en vue d'obtenir les autorisations de commercialisation en Europe et aux Etats-Unis vont être déposés d'ici fin octobre 2019.

Dépollution de l'air : l'INERIS valide l'efficacité du Puits de Carbone

L'INERIS[3], laboratoire expert dans la mesure de la qualité de l'air a testé le Puits de Carbone développé avec le Groupe SUEZ, et confirmé son efficacité par des mesures de taux d'abattement des poussières fines de l'ordre de 66% à 99% et une réduction des NO 2 de 76% à 97% selon les configurations (cf. communiqué de presse du 12 septembre).

Evolution du compte de résultats

Le chiffre d'affaires généré au cours des 6 premiers mois de l'année s'élève à 340 K€, grâce aux premières livraisons de DHA ORIGINS® alors que, au 1er semestre 2018, les revenus de 110 K€ étaient essentiellement composés de facturations relatives à un programme collaboratif.

Dans le même temps, Fermentalg a enregistré une augmentation de ses charges de 2,1 M€ dont un impact négatif de 1 121 K€ lié à une diminution des dépenses R&D immobilisées et à la hausse des charges d'amortissement de ces dépenses. Cette augmentation inclut aussi des coûts industriels et commerciaux en hausse de 277 K€ et 233 K€ respectivement en relation avec la montée en charge industrielle et commerciale de DHA ORIGINS®. En outre, les frais de R&D enregistrent une augmentation brute (avant activation et amortissements) de 556 K€. En conséquence, le résultat opérationnel courant ressort à -4 337 K€ à fin juin 2019 contre -2 532 K€ un an plus tôt.

Après prise en compte de la valorisation des rémunérations versées en actions et des frais financiers, le résultat net semestriel est de -5 350 K€ (-3 389 K€ au 1er semestre 2018).

Réduction de la consommation de trésorerie et mise en place de financements complémentaires

Au 30 juin 2019, la trésorerie brute ressortait à 9,7 M€[4] contre 9,5 M€ à la fin du premier trimestre 2019 et 12,5 M€ à fin 2018. Ce niveau de trésorerie intègre le CIR 2017 (1,2 M€), encaissé au 2ème trimestre 2019, ainsi qu'une aide publique de 2,6 M€[5] obtenue après franchissement d'un jalon important dans le cadre d'un programme de recherche collaboratif.

Cette situation de trésorerie n'intègre pas un prêt de 400 K€, conclu en juin 2019 avec Bpifrance pour financer le développement industriel de la plateforme Oméga 3. En outre, Fermentalg a mis en place, fin juillet, une ligne de financement en fonds propres pour accompagner son développement commercial (cf. communiqué de presse).

Par ailleurs, compte tenu de sa consommation actuelle de trésorerie, de l'échéance du remboursement (fin 2020) des obligations convertibles souscrites par le groupe DIC et de ses ambitions de développement, la société étudie diverses solutions de financement et de partenariats industriels et/ou financiers.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

Etat du résultat global

(en K€) Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Chiffre d'affaires 4 340 246 110 Autres produits liés à l'activité 4 1 057 2 063 906 Coûts de production et de déploiement industriel -935 -1 419 -658 Frais de recherche et développement 6 -3 180 -3 513 -1 503 Frais administratifs et commerciaux -1 619 -3 059 -1 386 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 337 -5 681 -2 532 Charges de personnel liées aux paiements en actions 16 -651 -1 440 -588 Autres produits et charges opérationnels non courants 8 -153 -526 -42 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -5 142 -7 647 -3 162 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 18 42 18 Coût de l'endettement financier brut 17 -241 -463 -234 Coût de l'endettement financier net -223 -422 -216 Autres produits et charges financiers 15 -23 -11 Charge nette d'impôt 10 0 0 0 Résultat net consolidé -5 350 -8 091 -3 389 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET -5 350 -8 091 -3 389 Autres éléments du résultat global -25 -56 0 RESULTAT NET GLOBAL -5 375 -8 147 -3 389 Résultat net par action (en €) 11 -0,31 -0,47 -0,20 Résultat net dilué par action (en €) 11 -0,31 -0,47 -0,20

Bilan

(en K€) Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 ACTIFS Actifs incorporels 12.1 11 559 10 948 9 857 Actifs corporels 12.2 14 782 15 181 15 949 Actifs financiers et autres actifs non courants 109 1 265 180 Impôts différés actifs 19 3 236 3 236 3 236 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 29 686 30 629 29 223 Stocks 13.1 1 833 1 065 1 224 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 13.2 397 141 116 Autres créances 13.3 3 574 2 398 2 437 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 9 659 12 494 17 373 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 15 463 16 098 21 150 TOTAL ACTIFS 45 149 46 727 50 373 PASSIFS Capital 15 697 686 686 Primes 33 652 42 958 42 958 Réserves et RAN 612 -1 192 -1 929 Résultat net global -5 375 -8 147 -3 388 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 29 586 34 306 38 327 Dettes financières 17 11 160 8 362 8 382 Engagements de fin de carrière 18 233 178 73 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 11 393 8 540 8 455 Provisions pour risques courants 18 323 308 305 Dettes fournisseurs 20.1 1 948 1 571 1 022 Autres passifs courants 20.2 1 899 2 003 2 263 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 4 170 3 882 3 590 TOTAL PASSIFS 45 149 46 727 50 373

Tableau de flux de trésorerie

(en K€) Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Résultat net global -5 350 -8 091 -3 389 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 7 1 268 2 626 1 039 Charges calculées sur paiements en actions 607 1 290 514 Variation des impôts différés 0 0 0 Plus ou moins-values de cessions 26 0 0 Quote-part subventions en résultats 0 0 0 Capacité d'autofinancement -3 449 -4 175 -1 835 Coût de l'endettement financier brut 241 463 227 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -3 208 -3 712 -1 608 Impôts payés 0 0 0 Variation de stocks -768 -225 -384 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -255 -29 -3 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés 233 -336 -895 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 25 -1 105 189 519 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 894 -400 -763 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -5 102 -4 112 -2 371 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -1 257 -4 178 -2 319 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 293 941 407 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -497 -842 -351 Variation des dettes sur immobilisations -32 101 58 Variation des autres actifs et passifs non courants (b) 1 155 -1 094 0 Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 15 0 Cessions d'actifs financiers 0 0 -9 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -338 -5 057 -2 215 Augmentation de capital liée à la société mère 15 53 0 0 Acquisitions et cessions d'actions propres -4 -30 10 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 17 2 556 190 372 Variation de comptes courants 17 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières 0 -250 -175 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 2 605 -90 207 Variation de trésorerie -2 835 -9 259 -4 379 Trésorerie d'ouverture 14 12 494 21 752 21 752 Trésorerie de clôture 14 9 659 12 494 17 373 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -879 644 441 (b) : dont reclassement (2018) et encaissement CIR (2019) 1 152 -1 152

[1] 338 k€ estimé dans les données non auditées publiées le 18 juillet 2019

[2] Donnée provisoire non auditée arrêtée au 15 septembre 2019

[3] Institut national de l'environnement industriel et des risques

[4] 9,6 M€ estimé dans les données non auditées publiées le 18 juillet 2019

[5] Avance remboursable, sous conditions de chiffre d'affaires, à partir de 2023

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60082-fermentalg_cp_ca_rs_vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews