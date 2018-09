Fermentalg : Résultats semestriels et perspectives pour le 2nd semestre 2018

Libourne – 13 septembre 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues pour la nutrition et la santé, présente ses résultats semestriels 2018 et dévoile ses perspectives pour le second semestre.

A cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nous avons désormais finalisé les étapes préalables à la commercialisation de notre gamme d'huiles algales DHA ORIGINS® et comptons enregistrer les premières commandes importantes au cours du second semestre 2018. En parallèle, nous avançons à grands pas sur le développement de notre plateforme protéines et pigments naturels alimentaires, notamment dans le cadre de notre partenariat avec le groupe japonais DIC Corporation.

Tout ceci a été réalisé dans un cadre financier strict qui nous a permis de réduire notre consommation de cash par rapport au 1er semestre 2017. »

Commercialisation de la gamme DHA ORIGINS®

La présentation, en mai dernier, de DHA ORIGINS 550®, lors de l'édition 2018 VITAFOODS EUROPE, a confirmé l'intérêt de grands acteurs du marché des compléments alimentaires pour la 1ère huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g.

Dans le cadre de la qualification commerciale de ce nouveau produit au 1er semestre 2018, Fermentalg a enregistré des premières ventes de DHA ORIGINS 550®. Cependant, le chiffre d'affaires de 110 k€[1] à fin juin 2018 est essentiellement lié à un accord de propriété intellectuelle avec un groupe partenaire.

Fermentalg confirme son objectif prioritaire de concrétiser toutes les actions commerciales initiées sur sa gamme de produits DHA ORIGINS® en signant des accords commerciaux portant sur des volumes et des montants significatifs au cours du second semestre.

Avancées sur les protéines et les pigments naturels

Fermentalg annonce des avancées importantes dans le développement à échelle pilote de sa deuxième plateforme technologique liée à la protéine algale et à la phycocyanine, un colorant bleu naturel très recherché par l'industrie agro-alimentaire. Plusieurs campagnes de fermentation à l'échelle de 1 000 et 2 000 litres ont été réalisées avec succés par les équipes techniques et les premières études d'ingénierie ont été réalisées en vue de la construction d'une usine de démonstration semi-industrielle.

Les perspectives industrielles et commerciales ont conduit Fermentalg à activer, à compter du 1er janvier 2018, les frais de recherche et développement engagés sur les projets liés à cette deuxième plateforme technologique.

En parallèle, les projets de codéveloppement engagés avec DIC Corporation, l'un des acteurs majeurs de l'industrie chimique japonaise, avancent selon le calendrier prévu, les partenaires ayant désormais sélectionné le second produit cible (confidentiel) en complément d'une phycocyanine thermotolérante déjà annoncée.

Trésorerie de 17,4 M€ à fin juin 2018

La saine gestion des ressources financières de l'entreprise a permis de réduire la consommation de trésorerie[2] à 4,6 M€ sur le 1er semestre 2018 contre 5,5 M€ sur le 1er semestre 2017. La diminution des frais administratifs a compensé la hausse des frais de production et de déploiement industriel.

Après prise en compte des flux de financement (+200 k€ sur le semestre), la trésorerie brute[3] s'élève à 17,4 M€ à fin juin 2018, contre 21,8 M€ à fin décembre 2017. La trésorerie nette d'endettement, constitué de l'emprunt obligataire convertible souscrit par DIC Corporation et d'avances remboursables sur les programmes de développement, ressort à 9,0 M€ (13,8 M€ au 31 décembre 2017) pour des fonds propres de 38,3 M€ (41,2 M€ à fin 2017).

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 6 septembre 2018 et ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier est mis à la disposition du public ce jour et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société (https://www.fermentalg.com/fr/rapports-financiers.html).

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d'actifs extraits de micro algues à destination de la filière agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

Etat du résultat global

(En K€) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 Chiffre d'affaires 110 170 0 Autres produits liés à l'activité 906 1 103 336 Coûts de production et de déploiement industriel -658 -1 115 -485 Frais de recherche et développement -1 503 -4 522 -1 588 Frais administratifs et commerciaux -1 386 -2 873 -1 619 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -2 532 -7 237 -3 356 Charges de personnel liées aux paiements en actions -588 -35 -18 Autres produits et charges opérationnels non courants -42 30 241 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -3 162 -7 242 -3 133 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 18 43 134 Coût de l'endettement financier brut -234 -72 -38 Coût de l'endettement financier net -216 -29 96 Autres produits et charges financiers -11 0 -12 Charge nette d'impôt 0 0 0 Résultat net consolidé -3 389 -7 271 -3 050 Part minoritaires 0 2 2 RESULTAT NET CONSOLIDE PART DU GROUPE -3 389 -7 269 -3 048 Autres éléments du résultat global 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE -3 389 -7 271 -3 050 Part minoritaires 0 2 2 RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE -3 389 -7 269 -3 048 Résultat net consolidé par action (en €) -0,20 -0,56 -0,25 Résultat net consolidé dilué par action (en €) -0,20 -0,56 -0,25

Bilan

(en K€) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 ACTIFS Actifs incorporels 9 857 8 069 7 408 Actifs corporels 15 949 16 511 17 245 Actifs financiers non courants 180 171 133 Impôts différés actifs 3 236 3 236 3 236 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 29 223 27 987 28 022 Stocks 1 224 840 683 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 116 113 17 Autres créances 2 437 3 313 2 718 Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 373 21 752 10 248 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 21 150 26 018 13 666 TOTAL ACTIFS 50 373 54 005 41 688 PASSIFS Capital 686 686 484 Primes 42 958 52 036 40 549 Réserves et RAN -1 929 -4 261 -4 388 Résultat net global -3 388 -7 269 -3 048 Capitaux propres, part du groupe 38 327 41 192 33 597 Intérêts minoritaires 0 0 -45 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 38 327 41 192 33 552 Dettes financières 8 382 7 958 3 386 Engagements de fin de carrière 73 70 64 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 8 455 8 028 3 450 Provisions pour risques courants 305 305 301 Dettes fournisseurs 1 022 1 830 1 704 Autres passifs courants 2 263 2 650 2 681 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 3 590 4 785 4 686 TOTAL PASSIFS 50 373 54 005 41 688

Tableau des flux de trésorerie

(en K€) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 Résultat net global -3 389 -7 271 -3 050 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 039 1 914 580 Charges calculées sur paiements en actions 514 35 18 Variation des impôts différés 0 0 0 Plus ou moins-values de cessions 0 0 -1 Capacité d'autofinancement -1 835 -5 322 -2 453 Coût de l'endettement financier brut 227 62 34 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -1 608 -5 260 -2 419 Impôts payés 0 0 0 Variation de stocks -384 -282 -125 Variation du poste clients -3 -106 -10 Variation du poste fournisseurs -895 -1 194 -1 492 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 519 -321 126 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -763 -1 903 -1 501 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -2 371 -7 164 -3 920 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 319 -2 481 -1 674 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 407 430 267 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -351 -1 091 -483 Variation des dettes sur immobilisations 58 -3 340 Cessions d'actifs financiers -9 -31 7 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -2 215 -3 176 -1 541 Augmentation de capital liée à la société mère 0 11 688 0 Acquisitions et cessions d'actions propres 10 3 -3 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 372 4 694 0 Variation de comptes courants 0 0 2 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -175 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 207 16 385 -1 Variation de trésorerie -4 379 6 045 -5 462 Trésorerie d'ouverture (1) 21 752 15 708 15 708 Trésorerie de clôture (1) 17 373 21 752 10 246 (a) : dont variation du Crédit d'impôt recherche : 441 -1 153 -500

(1) Trésorerie active, moins découverts bancaires.

[1] Dans le cadre de l'arrêté de ses comptes semestriels et de l'application de la norme IFRS 15, Fermentalg a reclassé en Autres produits la refacturation des frais de R&D dans le cadre de projets collaboratifs, antérieurement incluse dans le chiffre d'affaires. Ceci explique l'écart avec le chiffre d'affaires estimé non audité publié le 19 juillet 2018.

[2] Flux nets de trésorerie générés par l'activité + Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

[3] Trésorerie – Découverts bancaires

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54984-fermentalg-cp-rs-2018-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews