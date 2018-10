Fermentalg : nouveaux contrats avec Suez

08/10/2018 | 08:54

Fermentalg annonce la signature avec Suez, dans le cadre du développement du biofiltre algal, d'un contrat de collaboration exclusif de huit ans, couvrant la période de développement technologique et la phase d'industrialisation.



Un contrat de commercialisation d'une durée de trois ans a également été signé par les deux entreprises, contrat qui permettra de préciser l'offre commerciale autour de l'épuration de l'air urbain et industriel.



Depuis 2015, Fermentalg et Suez ont réuni leurs expertises respectives pour exploiter la capacité des micro algues à capter le CO2 dans l'atmosphère des centres urbains et les fumées des sites industriels. A ce jour, trois tests à l'échelle pilote sont en cours.



