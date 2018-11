Ferrari : Plutôt Peugeot ou plutôt Hermès ?

Ferrari est entrée en bourse sur la base d'un cours de 43 EUR, avec placement de 10% du tour de table plus distribution aux actionnaires de la FIAT de 80% du capital, à raison d'un titre Ferrari pour dix er janvier 2018. Ferrari est donc le seul dossier du secteur à s'afficher en territoire positif en 2018, avec Peugeot. Depuis son arrivée en bourse en janvier 2016, l'action a engrangé 125% environ, battant largement ses comparables (cf. graphiques ci-dessous).

Si l'histoire de Ferrari en tant que constructeur d'automobiles de route a démarré peu après la seconde guerre mondiale, sa vie boursière est tout récente. La société a été scindée d'avec la Fabbrica Italiana Automobili Torino, mieux connue via son acronyme FIAT, au début de l'année 2016. L'industriel piémontais était entré au capital en 1969. Ferrari a longtemps végété avant que la talentueuse reprise en main du groupe dans son ensemble, orchestrée par Sergio Marchionne, ne porte ses fruits.Ferrari est entrée en bourse sur la base d'un cours de 43 EUR, avec placement de 10% du tour de table plus distribution aux actionnaires de la FIAT de 80% du capital, à raison d'un titre Ferrari pour dix FIAT Chrysler en portefeuille. Les 10% restants sont aux mains de Piero Ferrari. Le titre cote actuellement 97 EUR. C'est moins que le pic touché en juin dernier tout près des 130 EUR, mais cela garantit une hausse de plus de 10% sur les niveaux au 1janvier 2018. Ferrari est donc le seul dossier du secteur à s'afficher en territoire positif en 2018, avec Peugeot. Depuis son arrivée en bourse en janvier 2016, l'action a engrangé 125% environ, battant largement ses comparables (cf. graphiques ci-dessous).







Le premier argument qui vient à l'esprit est un prix de vente très élevé quel que soit le modèle. Le "premier prix" catalogue France, pour la Portofino, est de 193 410 EUR. A cela s'ajoute un volume de production volontairement bridé, contribuant à un effet de rareté vertueux pour les tarifs. Par conséquent, les listes d'attente sont longues, parfois très longues sur certains modèles. Dans le haut de gamme, le conducteur final n'est d'ailleurs pas forcément celui qui a commandé le véhicule : des acquéreurs pressés sont capables de racheter des créneaux de livraison pour avoir leur bolide plus rapidement. En 2017, Ferrari a livré 8 398 véhicules. C'est 20% de plus qu'en 2013 (7 000). Le tiers de la production file vers les Amériques. En Europe, le plus gros marché est celui du Royaume-Uni, qui absorbe 10% de la production, devant l'Allemagne (8,5%), l'Italie (5%). Quant à la France (4,1%), elle arrive juste derrière, ce qui signifie que 346 Ferrari y ont été livrées l'année dernière.

Les comparables, parlons-en justement. Avec un PER estimé pour 2019 autour de 35 fois, on est très loin des multiples d'un Renault (4,2 fois), d'un Peugeot (5,5 fois), d'un Ford (7 fois) ou d'un Toyota (8 fois). Ferrari n'est pas un constructeur automobile aux yeux des analystes. C'est une valeur du luxe. Les tableaux contenus dans les notes de recherche comparent le dossier à Hermès Salvatore Ferragamo et consorts, même si les spécialistes en charge de la valeur sont ceux qui traitent habituellement les constructeurs. "Le débat Auto vs. Luxe pour valoriser Ferrari est clos", écrit d'ailleurs Philippe Houchois, l'analyste en charge du secteur automobile chez Jefferies, qui concède toutefois que l'exercice de comparaison n'est pas toujours évident : le segment des voitures de luxe affiche des marges moins élevées et des dépenses d'investissement plus lourdes que le segment traditionnel du luxe, mais il est capable de délivrer un rendement du capital investi élevé compte tenu de stocks très faibles et de coûts de distribution modestes.



