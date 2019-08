Ferrari : confirme ses prévisions pour 2019

02/08/2019 | 16:29

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a annoncé une hausse de 14% de son bénéfice net au deuxième trimestre 2019, profitant d'un bond des expéditions vers la Chine.



Le groupe basé à Maranello a déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 184 millions d'euros au cours du dernier trimestre, contre 160 millions d'euros à la même période l'année dernière.



L'EBITDA ajusté pour la période avril-juin a atteint 314 millions d'euros, contre 290 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à 984 millions d'euros, a ajouté le groupe.



Les livraisons au cours du trimestre ont augmenté de 8% pour atteindre 2 671 véhicules. Les livraisons en Chine, à Hong Kong et à Taiwan ont augmenté de 63,3% au cours du trimestre, à la suite de la décision d'accélérer les livraisons des clients avant l'introduction rapide de la nouvelle réglementation sur les émissions, a déclaré le constructeur automobile.



Le groupe a également confirmé ses prévisions. Pour 2019, Ferrari prévoit toujours un chiffre d'affaires nets supérieurs à 3,5 milliards d'euros, avec un EBITDA ajusté compris entre 1,2 milliard et 1,25 milliard d'euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.