Ferrari : première tranche de rachats d'actions achevée

02/07/2019 | 11:38

Le constructeur italien de voitures de sport Ferrari annonce avoir achevé, le 27 juin dernier, la première tranche de son programme de rachats d'actions pour 3% de son capital, lancé le 28 décembre 2018.



Le groupe de Maranello a ainsi dépensé 99,5 millions d'euros pour acquérir 869.357 actions ordinaires à la Bourse de Milan, et 56,3 millions de dollars pour acquérir 375.203 titres sur le New York Stock Exchange.



Une deuxième tranche de rachats d'actions, pour une valeur de 200 millions d'euros, doit encore être réalisée d'ici à la fin de cette année.



