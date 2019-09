Ferrari : rachat d'actions pour 4,3 millions d'euros

02/09/2019 | 15:05

Ferrari a réalisé une nouvelle tranche de rachats d'actions pour 4,3 millions d'euros la semaine dernière, a annoncé le constructeur italien de voitures de sport.



À la bourse de Milan, la société a acheté 17 954 actions au prix moyen de 141,3 euros entre le 26 et le 30 août, a annoncé le groupe dans un communiqué.



A la Bourse de New York, Ferrari a racheté 12 500 actions à un prix moyen de 158,3 dollars entre le 29 et le 30 août.



Ce rachat faisait partie de la deuxième tranche du programme de rachat d'actions ordinaires annoncé le 1er juillet.



