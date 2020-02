Ferrari : Morgan Stanley remonte son objectif de cours

06/02/2020 | 14:35

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 180 à 185 dollars sur Ferrari, estimant que 'le marché verra 2020 comme une année de fortes réalisations' pour le constructeur automobile de luxe.



Selon le broker, 'il y a peu de choses à ne pas apprécier à propos de 2020 (en particulier le second semestre) alors que le carnet de commandes s'étant à de nouveaux segments de clientèle avec la production de cinq nouveaux modèles distincts et relutifs sur la marge'.



