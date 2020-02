FERRARI relève ses objectifs pour 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ferrari a publié ses résultats 2019. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 699 millions d’euros l’an dernier, soit une baisse de 11% sur un an. Pour sa part, le chiffre d’affaires s’établit à 3,77 milliards d’euros, en progression de 10%. Compte tenu de ces éléments, le constructeur de bolides a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2020.Il anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 4,1 milliards d'euros (contre " supérieur à 3,8 milliards d'euros " auparavant) et un Ebitda ajusté entre 1,38 et 1,43 milliard d'euros (contre " supérieur à 1,3 milliard " précédemment).