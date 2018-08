Ferrari : confirme ses objectifs pour 2018

01/08/2018 | 15:49

Publiés ce mercredi, les comptes du deuxième trimestre de Ferrari ont notamment révélé une augmentation de 18% du bénéfice net en glissement annuel, qui s'affiche à 160 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du constructeur italien de voitures de sport de luxe a, pour sa part, baissé de 1,6% par rapport au deuxième trimestre de 2017, passant de 920 millions d'euros à 906 millions.



L'Ebitda ajusté est par ailleurs ressorti à 290 millions d'euros, ce qui témoigne d'une augmentation de 7%.



Ferrari a également annoncé avoir livré 2.463 voitures sur la période, soit une progression de 6% comparativement au deuxième trimestre de l'exercice précédent.



Enfin, le groupe a réitéré ses objectifs annuels, à savoir des revenus supérieurs à 3,4 milliards d'euros, plus de 9.000 modèles expédiés et un Ebitda ajusté supérieur à 1,1 milliard d'euros.





