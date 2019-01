Ferrari : dans le vert sur des propos de broker

15/01/2019 | 15:47

Ferrari prend 2% à Milan, avec le soutien de propos favorables de Bernstein qui remonte à 'performance de marché' son opinion sur le titre du constructeur italien de voitures de luxe et de sport.



Tout en le reconnaissant comme un titre 'très cher' (le groupe représente une capitalisation de marché de 20 milliards d'euros pour seulement 9000 voitures produites par an), le broker déclare 'ne pas voir de catalyseur négatif évident'.



'Cette entreprise petite, mais belle va continuer à faire croitre ses profits de façon graduelle, mais consistante', écrit l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.



