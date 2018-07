Ferrari : le départ du Président met le titre sous pression

23/07/2018 | 11:49

La démission soudaine du président-directeur général de Ferrari, Sergio Marchionne, pour des raisons de santé a mis la pression sur les actions du groupe. Les actions sont actuellement en baisse de 3% à la Bourse de Milan.



Des complications inattendues étaient survenues alors que Marchionne, qui est également PDG de Fiat Chrysler Automobiles, se remettait d'une intervention chirurgicale, et que sa santé s'était détériorée 'de manière significative' ces dernières heures.



Le conseil d'administration de Ferrari a nommé John Elkann en tant que président et proposera aux actionnaires, lors d'une réunion qui sera appelée dans les prochains jours, que Louis C. Camilleri soit nommé PDG.



Ferrari a déclaré avoir donné à Camilleri - qui était auparavant le président de Philip Morris International - les pouvoirs nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entreprise.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.