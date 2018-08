Ferrari : Invest Securities remonte sa cible

02/08/2018 | 11:33

L'analyste Invest Securities annonce ce jeudi matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Ferrari, qui passe de 124 à 127 euros, après la publication par le constructeur automobile de luxe de résultats faisant état de 'marges solides'.



'La publication S1 2018 confirme la nette amélioration des marges au T2, dans la ligne du T1, qui compense un chiffre d'affaires pénalisé par les changes et la baisse d'activité qui se confirme pour la branche Moteurs. Les guidances 2018 et MT sont maintenues et le groupe annonce son Investor Day (CMD) pour le 17/18 septembre prochain', retient Invest Securities.



L'action Ferrari est par ailleurs 'maintenue dans la liste favorite Invest Securities', avec une opinion Achat réitérée.





