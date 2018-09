Ferrari : Invest Securities remonte sa cible à 133 euros

19/09/2018 | 11:40

Invest Securities, le bureau d'études parisien, reste positif sur le dossier Ferrari, saluant 'l'impressionnante démonstration' du fabricant italien d'automobiles de niche lors de sa journée investisseurs. Toujours à l'achat sur le titre, les spécialistes ont relevé leur objectif de cours de 127 à 133 euros. Le titre fait toujours partie de la liste des valeurs favorites.



'Au-delà des visites et du dévoilement du dernier modèle en série limitée, la Monza en version SP1 et SP2', indique une note de recherche, 'le plan 2018/22 détaillé est en ligne avec les éléments déjà dévoilés avant la disparition de Sergio Marchionne'.



Et Invest Securities, tout en maintenant la plupart de ses prévisions de 2018 à 2020, de relever en conséquence ses prévisions de cash flow libre au-delà.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.