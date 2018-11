Ferrari : Invest Securities reste à 'achat'

06/11/2018 | 11:23

Tout en réduisant son objectif de cours de 133 à 123 euros, Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Ferrari 'avec une forte conviction sur le potentiel de valorisation à long terme' de cette action maintenue dans sa liste de valeurs favorites.



'La publication du troisième trimestre 2018 montre que le groupe compense la faiblesse de sa croissance de chiffre d'affaires publié (+0,3%) par une nette amélioration de sa marge d'EBITDA à 33,2%', souligne l'analyste en charge du dossier.



Invest Securities ajoute que cette performance du constructeur de voitures sportives et de luxe a été réalisée en dépit des impacts négatifs des changes, du mix et des ventes à Maserati (chiffre d'affaires moteurs en recul de 20%).



