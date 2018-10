Ferrari : Jefferies n'est plus à l'achat, cible révisée

11/10/2018 | 14:30

L'analyste Jefferies annonce en ce début d'après-midi revoir à la baisse sa recommandation sur Ferrari : celle-ci passe d'acheter à conserver.



'La direction a présenté une stratégie convaincante, consistant en moins de volume pour plus d'exclusivités. Toutefois, par rapport à nos attentes précédentes, des investissements initiaux plus élevés et une qualité des gains inférieure nous incitent à recentrer nos attentes en matière de rendements', explique Jefferies.



L'analyste revoit par ailleurs son objectif de cours sur le titre du constructeur de luxe italien, qui passe de 125 à 115 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.