Ferrari : Invest Securities reste à 'achat'

05/05/2020 | 09:24

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 168 euros sur Ferrari, titre maintenu dans sa liste favorite, au lendemain des résultats du constructeur italien de voitures de sport et de luxe.



'Il se confirme que 2020 est une année de rattrapage au second semestre. La guidance délivrée l'indique clairement avec cette publication du premier trimestre au-dessus de nos attentes mais qui sera plus difficile au deuxième, point bas de cet exercice', note l'analyste.



Il abaisse BNA 2020 de 10,5% sans modifier ses BNA 2021/22 avec la conviction que la guidance d'un EBITDA 2022 voisin de 1,8 milliard d'euros reste atteignable. 'Son modèle de croissance rend le groupe résilient aux chocs externes tant qu'ils sont temporaires', juge-t-il.



