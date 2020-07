Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi affiche une recommandation Acheter et un objectif de cours de 180 euros sur le titre Ferrari. Le broker a identifié un point d’entrée attractif sur la valeur. Fondamentalement, l’analyste pense que l'offre de produits unique de Ferrari et son pouvoir de fixation des prix pratiquement inégalé lui permettront de continuer à offrir l'une des histoires de croissance des bénéfices les plus fiables et les plus attrayantes du secteur du luxe.