Ferrari prolonge les fermetures de Maranello et Modène jusqu'au 14 avril

Ferrari avait initialement fermé ses usines de Maranello et de Modène, en Émilie-Romagne, pendant deux semaines, jusqu'au 27 mars, en réponse à l'épidémie de coronavirus et à une pénurie de pièces détachées. Le holding Exor, qui contrôle Ferrari, a déclaré mercredi que les fermetures d'usines chez Ferrari ainsi que dans les autres sociétés contrôlées Fiat Chrysler et CNH Industrial, bien que temporaires, pourraient se poursuivre.

Ferrari a confirmé qu'il prendra en charge ses employés qui ne peuvent pas travailler à distance. Le groupe avait annoncé en février qu'il visqait un bénéfice de base ajusté compris entre 1,38 et 1,43 Md€ cette année, contre une prévision initiale de 1,3 Md€. Mais c'était avant la suspension de la production.