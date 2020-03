Ferrari : reprise de production prévue le 14 avril

27/03/2020 | 10:08

Le constructeur de voitures de luxe et de sport Ferrari annonce que sous réserve de la continuité de sa chaine d'approvisionnement, il prévoit désormais de reprendre sa production le 14 avril prochain sur ses sites de Maranello et de Modène.



Reconnaissant la lourde incertitude que la pandémie de Covid-19 génère, le groupe italien anticipe aussi être en position de fournir de nouvelles prévisions financières lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, le 4 mai prochain.



