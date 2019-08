Ferratum Oyj : Grand retour des acheteurs 28/08/2019 | 07:34 achat En cours

Cours d'entrée : 11.3€ | Objectif : 12.86€ | Stop : 10.1€ | Potentiel : 13.81% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Ferratum Oyj. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12.86 €. Graphique FERRATUM OYJ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 44% à l'horizon 2021.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Prêt personnels et automobiles Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FERRATUM OYJ 43.75% 275 SANTANDER CONSUMER USA HOLD.. 44.86% 8 816 MUANGTHAI CAPITAL PCL --.--% 3 624 SLM CORP 0.24% 3 472 LEXINFINTECH HOLDINGS LTD -.. 38.48% 1 778 PARAGON BANKING GROUP PLC 11.14% 1 354 ENOVA INTERNATIONAL INC 21.33% 803 GOEASY LTD 44.98% 563 AXIS AUTO FINANCE INC -5.81% 30

Données financières (EUR) CA 2019 300 M EBIT 2019 44,9 M Résultat net 2019 26,8 M Dette 2019 307 M Rendement 2019 2,35% PER 2019 9,02x PER 2020 7,22x VE / CA2019 1,85x VE / CA2020 1,35x Capitalisation 248 M Prochain événement sur FERRATUM OYJ 11/09/19 Deutsche Börse Investor Targeting Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 17,85 € Dernier Cours de Cloture 11,18 € Ecart / Objectif Haut 119% Ecart / Objectif Moyen 59,7% Ecart / Objectif Bas 6,44% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jorma Olavi Jokela Chief Executive Officer & Executive Director Pieter van Groos Chairman Ari Tiukkanen Chief Operations Officer Clemens Krause Chief Financial & Risk Officer Erik Mikael Ferm Independent Non-Executive Director