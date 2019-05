Ferrovial : en hausse limitée avec une dégradation de broker

30/05/2019 | 13:47

Ferrovial grappille 0,4% et sous-performe légèrement l'Ibex de Madrid (+0,7%) alors qu'UBS dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 21,5 à 22,5 euros sur le titre du groupe espagnol spécialisé dans les transports.



'Ferrovial a profité d'un bon parcours sur les douze derniers mois. Les investisseurs détenant le titre ont accès à des actifs de qualité, mais nous ne voyons pas beaucoup plus de potentiel de progression', juge le broker dans sa note de recherche.



