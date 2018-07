Ferrovial: perte semestrielle de 72 millions d'euros en raison du Royaume-Uni

Madrid (awp/afp) - Le groupe de BTP et services espagnol Ferrovial a dévoilé jeudi une perte nette de 72 millions d'euros au premier semestre, due à sa branche services et ses déboires au Royaume-Uni.

La perte est supérieure aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 52 millions de perte pour l'ensemble du semestre.

Ferrovial, qui ne donne pas le détail de ses résultats par trimestre, avait dégagé un an auparavant un bénéfice net de 240 millions d'euros au premier semestre.

La compagnie voit son chiffre d'affaires baisser de 2% sur un an, à 5,9 milliards d'euros, plombé par sa branche services où il chute de 11,4%.

En cause, la "moindre activité au Royaume-Uni", où le groupe a opéré un "dégagement de contrats non rentables" et a surtout dû constituer d'importantes provisions après une lourde pénalité imposée par la mairie de Birmingham, jugeant insuffisants les travaux d'entretien de son réseau d'autoroutes.

Ce litige avait provoqué une perte de 161 millions d'euros pour le groupe au premier trimestre.

Le Royaume-Uni est également au coeur de ses craintes pour le second semestre, entre conséquences du Brexit et des coupes budgétaires dans les administrations locales.

La compagnie explique également avoir pâti de la cession de ses autoroutes au Portugal, et de la fin en octobre 2017 de son contrat avec les services d'immigration australiens pour la gestion controversée de centres de rétention dans le Pacifique.

Son carnet de commandes s'établit à 30,2 milliards d'euros, contre 31 milliards au premier trimestre, la baisse provenant là encore de sa branche services.

La branche construction du groupe se porte bien, avec une progression de 12,3% de son chiffre d'affaires.

Les principaux chantiers entamés par le groupe lors du semestre sont une autoroute au Texas, la rénovation de l'aéroport de Denver (États-Unis) et l'autorisation par le Parlement britannique de l'agrandissement de l'aéroport de Londres-Heathrow, dont Ferrovial possède 25% des actions.

