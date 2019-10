Fevertree Drinks Plc : De retour sur un support long terme 07/10/2019 | 15:49 achat En cours

Cours d'entrée : 2183GBp | Objectif : 2585GBp | Stop : 2070GBp | Potentiel : 18.42% Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre Fevertree Drinks Plc vers l'importante zone support des 2149 GBp. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2585 GBp. Graphique FEVERTREE DRINKS PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Fevertree Drinks Plc représente actuellement 4.22 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 11/01/2019 au cours de 2,465.53 GBp. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 2149 GBp en données hebdomadaires.

La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 53% à l'horizon 2021.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 39.33 et 34.44 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 2591 GBp. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Distillateurs et viniculteurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FEVERTREE DRINKS PLC 2.18% 3 461 DIAGEO 17.66% 96 765 PERNOD RICARD 20.03% 47 006 BROWN-FORMAN CORPORATION 32.01% 29 468 THAI BEVERAGE PUBLIC COMPAN.. 45.90% 16 068 DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.. 13.07% 10 411 RÉMY COINTREAU 26.53% 6 615 EMPERADOR INC --.--% 2 175 HITEJINRO CO LTD --.--% 1 552 RADICO KHAITAN LTD -25.69% 595 ALTIA OYJ 6.79% 295

Marie-Léa Laignel © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (GBP) CA 2019 276 M EBIT 2019 82,4 M Résultat net 2019 66,2 M Trésorerie 2019 123 M Rendement 2019 0,76% PER 2019 37,2x PER 2020 32,6x VE / CA2019 8,49x VE / CA2020 7,21x Capitalisation 2 468 M Prochain événement sur FEVERTREE DRINKS PLC 31/03/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 2 898,08 GBp Dernier Cours de Cloture 21,25 GBp Ecart / Objectif Haut 17 076% Ecart / Objectif Moyen 13 538% Ecart / Objectif Bas 8 747% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Timothy Daniel Gray Warrillow Chief Executive Officer & Director Bill Ronald Non-Executive Chairman Andrew Branchflower Finance Director, Secretary & Director Charles Timothy Rolls Non-Executive Deputy Chairman Coline Lucille McConville Independent Non-Executive Director