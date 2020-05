FFP : Assemblée générale 2020 - présentation 0 22/05/2020 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 19 mai 2020 PERSONNES PRÉSENTES - MEMBRES DU BUREAU Robert Bertrand Sébastien Frédéric Sophie PEUGEOT FINET COQUARD VILLAIN VERNIER- Président - Directeur Directeur général Directeur des Directeur REIFFERS général délégué Investissements administratif et Directeur juridique financier adjoint Scrutateur Scrutateur Commissaires aux Comptes Jean-Philippe Marie-Hélène Philippe PEUGEOT PEUGEOT-RONCORONI SPANDONIS 2 DÉROULÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Message du Président Impact du Covid-19 Présentation de l'activité 2019 Les comptes Gouvernance Positionnement ESG Commissaires aux comptes Réponses aux questions écrites Résultats du vote des résolutions 3 Message du Président Robert PEUGEOT Président-directeur général de FFP 5 QU'EST CE QUE FFP ? Une société d'investissement cotée Un actionnariat stable : détenu à 80% 1929 Fondée en 1929 et cotée depuis 1989par les Etablissements Peugeot Frères, ce qui assure la continuité de sa stratégie Un horizon d'investissement à ESG Principes ESG ancrés dans l'ADN de FFP long terme et stratégie formalisée en 2020 Une stratégie d'investissement Bureaux à Paris (siège social) et à Londres diversifiée Chiffres-clés 5,2 Mds€ Flottant 600 M€ Actif Brut Réévalué 20% de lignes de crédit disponibles avec un endettement limité Actionnariat 80% 15 % 4,5 Md€ LTV ANR Note: Chiffres au 31/12/2019. 6 S'INVESTIR A VOS CÔTÉS POUR UNE CROISSANCE DURABLE Un ADN spécifique : un investisseur professionnel, des valeurs familiales, une histoire industrielle Un actionnaire responsable Une stratégie d'investissement cohérente dans la durée Un investisseur minoritaire actif, participant à la gouvernance Un actionnaire solide et de long terme, capable d'accompagner et financer le développement de ses participations dans la durée 7 UN ACTIF DIVERSIFIÉ Actif Brut Réévalué au 31/12/2019 Autres Immobilier 1% 9% Co-investissements 14% Véhicules de capital- investissement 7% Participations non cotées 3% Autres participations cotées 2% Spie 3% Groupe PSA 34% SEB LISI + CID 6% Orpea Safran 6% 7% 8% (1) Actifs hors Groupe PSA 8 UNE EXPOSITION SECTORIELLE ET GÉOGRAPHIQUE HORS PSA EQUILIBRÉE Actif Brut Réévalué des Investissements (1) au 31/12/2019 Répartition sectorielle Infrastructure Automobile Autres 3%4% Aéronautique 13% 19% Immobilier 12% Logistique 2% Services 4% 24% Biens de 6% Services financiers consommation 12% Santé Répartition géographique Asie/Afrique/Latam 20% Amérique Europe du Nord 25% 55% (1) Actifs hors Groupe PSA 9 Sources: estimations de FFP calculées à partir des répartitions des revenus de tous les Investissements par secteur et par géographie UN ACTIF NET RÉÉVALUÉ EN PROGRESSION RÉGULIÈRE ANR/action (en M€) 179,5 € 4 472 3 871 3 746 1 796 3 115 3 295 1 430 1 572 2 362 1 973 2 381 1 367 1 307 1 524 1 554 1 402 636 957 3 469 646 369 2 905 2 317 2 745 1 965 1 599 1 692 1 088 1 210 1 341 (250) (302) (308) (262) (268) (217) (329) (464) (571) (793) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Groupe PSA Investissements Endettement 10 PERFORMANCE DE L'ANR DE 15% PAR AN EN MOYENNE DEPUIS 2008 Forte surperformance de l'activité d'investissement Rattrapage des indices boursiers par le titre PSA 11 LE PROJET DE FUSION PSA FCA DONNERA NAISSANCE À UN LEADER MONDIAL Un projet de fusion à 50/50 entre Groupe PSA et Fiat Chrysler Automotive a été signé en décembre 2019. Empreinte géographique équilibrée

Portefeuille étendu de marques complémentaires

Capacités d'innovation, notamment pour les véhicules électriques et autonomes FFP s'est mise en position de se renforcer hauteur de 2% du capital de PSA par un equity swap. ~170 Mds€ Chiffre d'affaires estimé ~ 8,7 millions d'unités ~3,7 Mds€ 3ème Constructeur automobile mondial 4ème Constructeur automobile mondial Synergies annuelles estimées FOCUS SUR SIGNA PRIME SELECTION 211 M€ investis en 2019 Foncière privée spécialisée dans l'immobilier de commerce et de bureaux, principalement en Europe germanophone, avec 15 Mds€ d'actifs bruts Prime Selection AG Des actifs de grande qualité, situés au cœur des centres-villes 25 >18 ans >15 ans actifs Baux financements stratégiques à long terme à long terme de long terme Des développements et restructurations créateurs de valeur >15 >20 projets actifs en cours à céder Exemples de locataires 13 UNE EMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE RÉUSSIE EN OCTOBRE 2019 300 M€ 7 ans 1,875% Montant total Maturité Taux 14 Impact du Covid-19 PRÉSENTÉ PAR… Bertrand FINET Directeur général délégué de FFP 16 QUELS EFFETS DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR FFP? 1 Protection des équipes 2 Impact sur les actifs 3 Maintien de la liquidité 17 1 Protection des équipes PROTECTION DE NOS ÉQUIPES 3 stades de risque définis et consignes associées pour l'ensemble des collaborateurs Télé-travail rendu possible pour toutes les équipes Fonctionnement de l'entreprise avec des réunions téléphoniques et vidéo très régulières Déconfinement et poursuite du télétravail depuis le 11 mai 18 2 Impact sur les actifs VARIATIONS EN BOURSE DE NOS PRINCIPALES PARTICIPATIONS COTÉES Un bon début d'année pour la majorité 1 mois de chute violente Un rebond significatif depuis le point bas Au total, des situations contrastées YTD 19 2 Impact sur les actifs SUIVI DE NOS PARTICIPATIONS À DATE : APPRÉCIATION DE FFP 3,6 Mds€ au 31/12/2019 Risque Impact Impact Société % de l'ANR liquidité à court à court terme à moyen terme terme Groupe PSA 34% TIKEHAU1% ORPEA7% SPIE3% SEB6% SAFRAN8% LISI6% 20 2 Impact sur les actifs FOCUS SUR LES CO-INVESTISSEMENTS: UN IMPACT À CE STADE LIMITÉ 734 M€ au 31/12/2019 Impact limité Impact modéré Impact important Indulgence Pet care PPHC Pondération sur la valeur des co-investissements Impact important 14% Impact modéré Impact limité 12% 74% 21 2 Impact sur les actifs FOCUS SUR L'IMMOBILIER (HORS SIGNA) Exposition au Covid-19 Impact important 9% Impact modéré 13% Impact limité 78% Engagement immobilier par géographie Engagement immobilier par types d'actifs 5% 5% 2% 27% 20% Bureaux US Commerces Paris 39% 52% Résidentiel 1ère couronne Autres Logistique Autres (hôtels, etc.) 20% 29% Note : Engagements au 31/03/2020 22 2 Impact sur les actifs FOCUS SUR NOS FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT 339 M€ au 31/12/2019 Un poids important des secteurs IT & santé Services financiers Divers 5% 8% Communication Santé 3% 17% Biens de consommation 24% Energie IT 1% 26% Immobilier Industries 2% 14% 12 principaux fonds Un portefeuille équilibré par zone géographique Emergents 12% USA 44% Europe 44% Exposition au Covid-19 Non encore estimé Impact modéré Impact important 20% 33% Impact limité 41% 23 3 Maintien de la liquidité UNE LIQUIDITÉ ÉLEVÉE Un levier mesuré toujours loin des covenants

Un échéancier étalé, sans remboursement important à court terme

Une liquidité importante, supérieure à 500 M€ 24 NOS PARTICIPATIONS S'IMPLIQUENT DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID -19 Dons de masques, Dons et fabrication de gel Soutien logistique et apport d'équipements de protection, hydro alcoolique d'expertise de matériels médicaux Mobilisation et adaptation de Soutien à la recherche Soutien au personnel soignant, l'appareil de production des aux populations fragiles, aux entreprises entrepreneurs impactés par la crise 25 FFP en 2019 PRÉSENTÉ PAR… Sébastien COQUARD Directeur des Investissements et des Relations Investisseurs 27 PERFORMANCE(1) EN 2019 Groupe PSA Investissements ANR Cours de l'action FFP Stoxx Europe 600 (1) Dividendes inclus 18%

22%

21%

32%

27% +62% +49% +32% +30% +27% +19% +13% Orpea LISI SEB Safran Tikehau Capital SPIE Stoxx 600 R 28 SURPERFORMANCE DU TITRE FFP Note : Cours rebasés sur FFP. 29 UNE DÉCOTE QUI RESTE À UN NIVEAU ÉLEVÉ PSA Investissements PSA Investissements ANR par Cours de Décote action bourse 30 ROTATION DU PORTEFEUILLE : TROIS ANNÉES TRÈS ACTIVES 600 (en M€) Investissements Cessions 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31 PARTICIPATIONS Désinvestissements DKSH 285 M€ de valeur créée 11 ans au capital 4,3x multiple de coût Investissements Acteon Tikehau Capital Advisors 15 M€ 25 M€ Medtech dentaire Participation à française aux cotés de l'augmentation de la famille Dentressangle capital 32 UN DOUBLEMENT DE L'EXPOSITION À L'IMMOBILIER SIGNA Prime ELV Associates Fonds Grand Angle Selection immobiliers 211 M€ 8 M$ 45 M€ 9 M€ Actifs premium en 3 nouveaux projets engagés auprès de Immeuble de bureaux Allemagne, en aux Etats-Unis Icawood et à Saint-Denis Autriche et en Tikehau (TREO 2018) Partenaire : LBO France Suisse 33 DES CO-INVESTISSEMENTS DANS CHAQUE ZONE GÉOGRAPHIQUE Transact 15 M$ Services de paiement pour les universités américaines Partenaire: Reverence The Lian 20 M$ Distributeur chinois de cosmétiques en ligne Partenaire: Crescent Point Investissements complémentaires Lineage JAB ArchiMed 15 M$ 100 M$ Acquisition Logistique d'engagements de Bomi frigorifique notamment dans (logistique la plateforme médicale) petcare en Italie 34 149 M€ ENGAGÉS DANS 10 FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT Répartition par type de fonds LBO Growth51% 49% Répartition géographique Europe Emergents20% 27% US 53% 35 Les comptes PRÉSENTÉ PAR… Frédéric VILLAIN Directeur administratif et financier 37 DES REVENUS EN HAUSSE (en M€) 38 COMPTES CONSOLIDÉS : COMPTE DE RÉSULTAT En M€ 2018 2019 Produits d'activités 159,9 190,4 Dont Dividendes 83,1 116,6 Dont Résultat sur cessions (1,7) 6,6 Dont Revalorisation à la juste valeur des TIAP 72,5 62,3 Frais d'administration générale (23,5) (32,5) Coût de l'endettement financier (14,6) (20,2) Part dans le résultat net des entreprises associées 6,2 9,2 Impôts et autres éléments (13,5) (15,8) Résultat net consolidé 114,5 131,0 - dont part du groupe 114,9 131,4 39 COMPTES CONSOLIDÉS : BILAN Actif 5 685 287 4 628 258 Passif 5 685 4 628 3 172 1 199 3 792 1 606 4 188 3 569 935 1 340 124 157 20182019 Participations dans les entreprises associées Participations non consolidées Autres 2018 2019 Capitaux propres Dettes financières Autres 40 COMPTES SOCIAUX : BILAN Actif 2 097 1 874 2 050 1 843 32 46 2018 2019 Actifs financiers Actif circulant Passif 2 097 1 874 1 288 1 289 571 793 14 16 2018 2019 Capitaux propres Emprunts et dettes financières Autres ◆ Résultat net 2019 en hausse à 52,1 M€ contre 32,8 M€ en 2018. 41 UN NIVEAU DE DETTE MAÎTRISÉ À UN COÛT RÉDUIT (1/2) Un levier bas très en dessous des covenants(1) Loan to value (dette nette / actif brut) FFP 50% 15% 61%100% Gearing (dette nette / fonds propres) Echéancier de la dette(2): pas de refinancement à court terme 4 ans de durée moyenne des lignes de crédit

de durée moyenne des lignes de crédit Lignes régulièrement renouvelées

Euro PP : obligation à 8-10 ans (3 tranches)

8-10 ans (3 tranches) Emission obligataire réussie en 2019 : 300 M€ à 7 ans à 1,875 % (en M€) (1) Ratio de Loan to value calculé selon les covenants retenus par les banques. (2) au 31/12/2019 + EuroPP + Bond 42 UN NIVEAU DE DETTE MAÎTRISÉ À UN COÛT RÉDUIT (2/2) Evolution du coût de la dette Liquidité et capacité d'investissement (en M€) (en M€) 1 383 789 594 Dettes tirées Dettes non tirées ◆789 M€ de dettes tirées au 31/12/2019 (incluant l'Euro PP pour 242 M€ et l'émission obligataire pour 300 M€) 594 M€ de capacité d'emprunt disponible Un bilan solide avec une forte capacité d'investissement 43 DIVIDENDE NET PAR ACTION €0,80 €2,00 €1,80 €1,50 €1,60 €1,10 €1,20 €2,15 €2,15 €- €- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Dividende ordinaire Dividende exceptionnel Note: * Proposé à l'AG du 19/05/2020 44 Gouvernance PRÉSENTÉ PAR… Robert PEUGEOT Président-directeur général de FFP Sophie VERNIER-REIFFERS Directeur juridique adjoint 46 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2019 Chiffres-clés du Conseil au 31/12/2019 47 ORGANISATION ET TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2019 Forte activité du Conseil et des comités spécialisés en 2019 Conseil 11 réunions Principaux travaux d'administration 95 % de présence ◆ Arrêté des comptes ◆ Examen de la situation financière et de l'activité ◆ Projets d'investissement et désinvestissement ◆ Projet de rapprochement PSA-FCA Comité de la 3 réunions Principaux travaux gouvernance, des 100 % de présence ◆ Composition et fonctionnement du Conseil nominations et des ◆ Rémunération des dirigeants et politique de rémunérations rémunération du management ◆ Revue du rapport sur le gouvernement d'entreprise Comité des 3 réunions Principaux travaux investissements 92 % de présence ◆ Projets d'investissements et engagements en et des participations capital-investissement ◆ Projet de rapprochement PSA-FCA Comité financier 2 réunions Principaux travaux et d'audit 83 % de présence ◆ Revue des comptes annuels et semestriels ◆ Projet d'émission obligataire 48 EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020 Dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur général Le Conseil d'administration de FFP, réuni le 25 mars 2020, a décidé d'adopter une structure dissociée, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance. M. Robert Peugeot poursuivra ses rôles de Président du Conseil d'administration et de Président du Comité des investissements et des participations.

À l'issue de cette Assemblée, M. Bertrand Finet, Directeur Général délégué depuis janvier 2017, prendra les fonctions de Directeur Général de FFP. 49 EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020 Elargissement du Conseil d'administration Il est proposé à cette Assemblée : de porter de 12 à 14 le nombre maximum d'administrateurs et

de nommer 3 nouveaux administrateurs familiaux représentants de la jeune génération : Mme Sophie Banzet Bérets M. Armand Peugeot M. Edouard Peugeot 50 EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020 Elargissement du Conseil d'administration : nomination de Mme Sophie Banzet Bérets Ingénieur aéronautique de formation, Mme Sophie Banzet Bérets est diplômée de l'ESTACA et d'un mastère spécialisé HEC / Supaero. Après des premières expériences dans l'automobile et l'aéronautique, elle a débuté sa carrière chez Airbus à Toulouse sur le programme A350. Elle a ensuite occupé plusieurs postes au sein de la stratégie industrielle et des opérations de l'A320 à Hambourg. Elle dirige actuellement l'aménagement intérieur sur une ligne de production de l'A321. 51 EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020 Elargissement du Conseil d'administration : nomination de M. Armand Peugeot M. Armand Peugeot est diplômé de l'ESSEC. Il a travaillé dans le conseil et la finance à Paris et dans l'externalisation de services aux entreprises à Singapour. En 2018, il a rejoint Clipperton, une société de conseil en Corporate Finance dédiée aux secteurs des nouvelles technologies et de l'innovation, qui accompagne des entreprises en forte croissance dans leurs opérations d'augmentation de capital, de fusions-acquisitions et de LBO. M. Armand Peugeot a participé à des cessions d'entreprises à des groupes internationaux notamment dans le retail, l'impression 3D ou l'internet des objets. 52 EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020 Elargissement du Conseil d'administration : nomination de M. Edouard Peugeot M. Edouard Peugeot est diplômé de l'Université Paris Dauphine. Après trois ans passés au sein de la banque d'affaires J.P. Morgan, il rejoint l'industrie du capital investissement et évolue chez TowerBrook Capital Partners depuis 2011, où il est actuellement Senior Principal, en charge notamment de la couverture du marché français. Il a mené de nombreux investissements dans une variété de secteurs allant de l'industrie aux métiers de services et de la santé. Il est membre depuis 2016 du Conseil d'administration de FFP Investment UK Ltd. 53 RÉMUNÉRATION 2019 DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Vote ex post sur les rémunérations 2019 Il est proposé à cette Assemblée d'approuver les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de 2019 tels que présentés en pages 83 et suivantes de l'URD : M. Robert Peugeot, Président-Directeur Général - - - - - Rémunération fixe brute : 640 000 € Rémunération d 'administrateur : 77 500 € 13 786 actions gratuites FFP sous conditions de performance Véhicule de fonction, prime de rentrée et intéressement Pas de rémunération variable, ni d'indemnité en cas de départ M. Bertrand Finet, Directeur Général délégué - - - - - - Rémunération fixe brute : 600 000 € Rémunération variable : 237 000 € 8 401 actions gratuites FFP sous conditions de performance Véhicule de fonction, prime de rentrée et intéressement Indemnité de rupture sous condition de performance Pas de rémunération d'administrateur 54 RÉMUNÉRATION 2020 DES MANDATAIRES SOCIAUX Vote ex ante sur la politique de rémunération 2020 Il est proposé à cette Assemblée d'approuver la politique de rémunération au titre de 2020, telle que présentée en pages 80 et suivantes de l'URD, pour : Les membres du Conseil d'administration étant précisé qu'il est proposé à cette Assemblée de porter l'enveloppe globale des rémunérations allouées aux administrateurs de 850 000 € à 1 100 000 € M. Robert Peugeot, au titre successivement de ses fonctions de Président-Directeur Général puis de Président du Conseil - - - - - Rémunération fixe pré-dissociation: 640 000 € annuels (soit 266 667 € sur la période concernée) Rémunération fixe post-dissociation: 320 000 € annuels (soit 186 667 € sur la période concernée) Rémunération d'administrateur 30 047 actions gratuites FFP sous conditions de performance Véhicule de fonction, prime de rentrée et intéressement M. Bertrand Finet, au titre successivement de ses fonctions de Directeur Général délégué puis de Directeur Général Rémunération fixe pré-dissociation: 600 000 € annuels (soit 250 000 € sur la période concernée)

pré-dissociation: 600 000 € annuels (soit 250 000 € sur la période concernée) Rémunération fixe post-dissociation: 720 000 € annuels (soit 420 000 € sur la période concernée)

post-dissociation: 720 000 € annuels (soit 420 000 € sur la période concernée) Rémunération variable : montant cible de 360 000 € pouvant être porté jusqu'à 468 000 € en cas de surperformance

21 972 actions gratuites FFP sous conditions de performance

Indemnité de rupture sous condition de performance - Véhicule de fonction, prime de rentrée et intéressement, 55 Notre positionnement ESG PRÉSENTÉ PAR… Sophie VERNIER-REIFFERS Directeur juridique adjoint 57 2020 EST L'ANNÉE DE LA FORMALISATION DE NOTRE POLITIQUE ESG Ce projet s'est structuré en trois étapes 1 Analyse des pratiques ESG d'une dizaine de sociétés d'investissement, en France et à l'international 2 Conduite d'une trentaine d'entretiens, couvrant l'ensemble de nos fonctions en interne, y compris les membres de notre Comité exécutif et de notre Conseil d'administration mais aussi diverses parties prenantes externes, dont plusieurs agences de notation extra financière et investisseurs 3 Réalisation d'un atelier collectif d'idéation et d'innovation, impliquant la majeure partie de notre équipe NOUS SOMMES FIERS D'ÊTRE UN INVESTISSEUR RESPONSABLE QUI, À TRAVERS SES VALEURS ET SES ACTIONS, CONTRIBUE À UNE CROISSANCE DURABLE DE L'ÉCONOMIE. 58 UN SOCLE DE VALEURS QUI GUIDENT NOS ACTIONS Une approche engagée et cohérente au service d'une croissance durable de l'économie Nos valeurs, qui inspirent nos engagements, constituent la base de notre approche.

Elles viennent aussi bien nourrir nos actions en tant qu'entreprise, que notre philosophie en tant qu'investisseur. 59 NOTRE FEUILLE DE ROUTE POUR 2023 1. Des pratiques chez FFP alignées sur des critères d'exigence élevés Une gouvernance exemplaire Renforcement du pouvoir du Conseil d'administration en matière d'ESG

ESG à l'ordre du jour du conseil Une conduite Ethique Formalisation d'une Charte Ethique

Formation des collaborateurs aux enjeux éthiques

Sélection des sous-traitants sur la base de critères ESG Sens de l'humain Structuration d'une politique de formation et de gestion des carrières

Formaliser nos engagements en faveur de diversité, d'absence de discrimination et d'égalité homme-femme

homme-femme Formaliser notre approche en matière de qualité de vie et santé au travail Une empreinte environnementale maîtrisée Mesure notre empreinte carbone et réaliser un audit énergétique de nos activités

Formaliser une Charte Environnementale

Réduire l'empreinte de nos déplacements

Développer le tri-sélectif et fixer un objectif « 0 plastique » Une contribution positive à la société Cartographier les attentes de nos collaborateurs en matière d'engagement sociétal

Formaliser une politique sociétale en lien avec nos valeurs Une communication transparente Maintenir une communication transparente sur nos pratiques ESG 60 NOTRE FEUILLE DE ROUTE POUR 2023 2. Une philosophie d'investissement active et responsable Une approche ancrée dans notre ADN Adapter notre gouvernance ESG et faire évoluer les critères de notre

Plan d'actions de performance selon notre feuille de route ESG

Plan d'actions de performance selon notre feuille de route ESG Formaliser la prise en compte de nos valeurs dans l'analyse de nos cibles et dans nos investissements en mettant à jour notre Charte Investisseur Responsable

Identifier et intégrer les Objectifs de Développement Durable (ODD) les plus matériels dans notre stratégie d'investissement responsable

Poursuivre la structuration de notre approche ESG et étudier la pertinence de s'engager sur différents labels Une intégration systématique de l'ESG Développer une grille d'évaluation ESG de nos cibles

Faire de l'ESG un critère d'investissement à part entière, en prenant notamment en compte la Taxonomie européenne

Réaliser une analyse de maturité ESG de notre portefeuille actuel Un accompagnement de la transformation responsable de nos actifs Donner aux administrateurs de nos participations les moyens d'être en pointe sur les sujets ESG

Compléter notre Charte des droits et devoirs de l'administrateur FFP

Mettre en œuvre une politique d'engagement active sur l'ESG en veillant à ce qu'ils soient mis à l'ordre du jour des conseils de nos participations au moins une fois par an 61 Commissaires aux comptes Réponses aux questions écrites Résolutions et résultats du vote PRÉSENTÉ PAR… Sophie VERNIER-REIFFERS Directeur juridique adjoint 65 VOTE DES RÉSOLUTIONS Première à quatrième résolutions - Relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire EXERCICE 2019 Approbation : des comptes sociaux et consolidés 2019

de l'affectation du résultat de l'exercice, avec le versement d'un dividende de 2,15 € par action, équivalent à celui de l'an dernier

des conventions réglementées 66 VOTE DES RÉSOLUTIONS Cinquième, sixième et septième résolutions - Relevant de l'Assemblée Générale ordinaire Vingt-huitième résolution - Relevant de l'Assemblée Générale extraordinaire COMPOSITION DU CONSEIL Nomination en qualité d'administrateurs de : Mme Sophie Banzet Bérets,

M. Edouard Peugeot et

M. Armand Peugeot Modification statutaire pour porter de 12 à 14 le nombre maximum d'administrateurs 67 VOTE DES RÉSOLUTIONS Huitième à quatorzième résolutions - Relevant de l'Assemblée Générale ordinaire RÉMUNÉRATIONS Approbation : du rapport sur les rémunérations,

de l'augmentation de l'enveloppe de rémunération des administrateurs,

des éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2019 et

de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020. 68 VOTE DES RÉSOLUTIONS Quinzième à vingt-septième résolutions - Relevant de l'Assemblée Générale extraordinaire DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES Autorisation: de rachat et d'annulation d'actions

d'attribuer des actions gratuites sous condition de performance

d'augmenter le capital:

par incorporation de réserves ou primes avec maintien du droit préférentiel de souscription avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs en rémunération d'apports en nature de titres de capital en rémunération de titres apportés à une offre publique d'échange initiée par la Société au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe

69 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre 1 Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019 100,00% 0,00% 2 Affectation du résultat de l'exercice 2019 100,00% 0,00% 3 Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019 100,00% 0,00% 4 Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du 100,00% 0,00% Code de commerce 5 Nomination de Mme Sophie Berets en qualité d'administrateur 98,03% 1,97% 6 Nomination de M. Édouard Peugeot en qualité d'administrateur 98,03% 1,97% 7 Nomination de M. Armand Peugeot en qualité d'administrateur 98,03% 1,97% 70 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre 8 Approbation des informations visées au I de l'article L. 225-37-3 du Code 99,74% 0,26% de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les 9 avantages de toute nature versés au cours de ou attribués au titre de 99,29% 0,71% l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Robert Peugeot, Président- Directeur-général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les 10 avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de 99,71% 0,29% l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Bertrand Finet, Directeur général délégué 11 Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du 99,97% 0,03% Conseil d'administration 12 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour 99,97% 0,03% l'exercice 2020 Approbation de la politique de rémunération de M. Robert Peugeot pour 13 l'exercice 2020 au titre successivement de ses mandats de Président- 97,26% 2,74% Directeur-général puis de Président du Conseil d'administration 71 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre Approbation de la politique de rémunération de M. Bertrand Finet pour 14 l'exercice 2020 au titre successivement de ses mandats de Directeur 99,67% 0,33% général délégué puis de Directeur général Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 15 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres 96,81% 3,19% actions pour un prix maximum de 130 euros par action, soit un prix global maximum de 323 993 540 euros Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 16 26 mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la 99,67% 0,33% société par suite de rachat de ses propres titres Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 17 ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants 97,67% 2,33% mandataires sociaux de la société et des entités liées, sous conditions de performance, dans la limite de 3% du capital, dont un maximum de 20% pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux 72 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour 18 une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social d'un 96,77% 3,23% montant maximal de 10 000 000 euros par incorporation de réserves ou de primes Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou 19 des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou 96,51% 3,49% donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs 20 mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société, 94,98% 5,02% à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public, avec droit de priorité 73 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières 21 donnant accès à des titres de capital à émettre de la société, à un prix fixé 94,98% 5,02% selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution 22 de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des 94,99% 5,01% titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10% du capital social 74 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à 23 émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec 94,99% 5,01% suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'options de surallocation en cas de souscriptions excédant le nombre de titres proposés Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ou des titres de 24 capital donnant accès à d'autres titres de capital de la société ou 95,29% 4,71% donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital social Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions, et/ou des titres de 25 capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de 95,02% 4,98% titres de créance en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société 75 RÉSULTAT DES VOTES A la majorité des voix exprimées Résolutions Pour Contre Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec 26 suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au 99,98% 0,02% profit des adhérents de Plan(s) d'épargne d'entreprise du Groupe pour un montant maximal de 500 000 euros, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de 10 000 000 euros pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions, de titres de capital donnant accès à 27 d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des 99,96% 0,04% titres de capital à émettre et de 200 000 000 euros, pour les émissions de titres de capital donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance 28 Modification statutaire pour porter de 12 à 14 le nombre maximum 99,97% 0,03% d'administrateurs 29 Pouvoirs pour formalités 100,00% 0,00% 76 Conclusion La Sté FFP - Société Foncière et Financière de Participations SA a publié ce contenu, le 19 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

