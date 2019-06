Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, a annoncé mardi soir un investissement minoritaire dans la société Acteon aux côtés de Dentressangle Mid & Large Cap pour un montant de 15 millions d’euros. Acteon est une medtech française spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs dentaires et médicaux de haute technologie. Dentressangle Mid & Large Cap a racheté la société en octobre 2018 et ouvre le capital à quelques partenaires, investisseurs de long terme. FFP sera représentée au comité de surveillance de la société." Après nos investissements dans Orpea et avec ArchiMed, nous augmentons notre exposition au secteur de la santé, dont les perspectives portées par les tendances de long terme nous paraissent attractives ", a commenté Robert Peugeot, Président de FFP.