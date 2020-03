FFP : hausse de 19,4% de l'ANR par action en 2019

27/03/2020 | 14:56

FFP, la société de la famille Peugeot, a dévoilé jeudi soir un Actif Net Réévalué (ANR) par action de 179,5 euros à fin décembre 2019, en hausse de 19,4% sur un an, ainsi qu'un résultat net part du groupe en croissance de 14% à 131,5 millions d'euros pour 2019.



'La valeur des titres Peugeot SA est en hausse de 14,2% en 2019 et la plupart des participations cotées se sont appréciées significativement. Les actifs non cotés ont aussi contribué à la bonne performance de l'année', explique-t-elle.



Le conseil d'administration proposera un dividende ordinaire stable à 2,15 euros par action et a décidé une dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général, une fonction qui sera confiée à Bertrand Finet après l'AG du 19 mai.



