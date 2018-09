FFP : hausse de 6,4% de l'ANR par action sur le 1er semestre

18/09/2018 | 10:20

FFP (Société foncière financière et de participation), la société d'investissement de la famille Peugeot, publie un ANR par action de 164,3 euros au 30 juin 2018, en progression de 6,4% sur le premier semestre.



Elle précise que la valeur boursière de Peugeot SA s'est appréciée de 15,4% sur les six premiers mois de l'année et que les investissements (actifs hors Peugeot SA) ont dépassé pour la première fois les trois milliards d'euros dans un environnement volatil.



'Après un premier semestre actif, FFP va poursuivre sa recherche de sociétés répondant à ses critères d'investissement et positionnées sur des marchés ou des géographies en croissance', déclare Robert Peugeot.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.