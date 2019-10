FFP : placement d'une émission obligataire

29/10/2019 | 07:40

FFP, société d'investissement de la famille Peugeot, annonce avoir procédé au placement d'une émission obligataire inaugurale d'un montant de 300 millions d'euros à échéance sept ans (octobre 2026), assortie d'un coupon fixe annuel de 1,875%.



Cette émission permettra à FFP d'allonger la maturité moyenne de son endettement et de diversifier ses sources de financement. Le produit net sera affecté à ses besoins généraux afin de poursuivre sa stratégie d'investisseur minoritaire de long terme.



Le règlement-livraison de l'opération interviendra le 30 octobre. Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Le placement a été mené conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis en tant que joint bookrunners.



