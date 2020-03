FFP : pourra accroître de 2 % sa détention du capital de PSA

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FFP 3.88% 48.2 -55.43% PEUGEOT 6.64% 10.475 -55.12%

A l’issue des opérations de couverture achevées mardi dans le cadre du contrat d’ « equity swap » conclu par FFP avec un prestataire de services d’investissement et annoncé le 9 mars dernier, le nombre total d’actions Peugeot S.A. que FFP pourrait acquérir au titre de ce contrat, a été fixé à 18,1 millions, pour un montant total ayant été porté à 228 millions d’euros.Les titres alors acquis représenteraient 2 % du capital de Peugeot S.A., conformément à la dérogation à l'engagement de " stand still " prévue dans l'accord de rapprochement signé entre Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobile N.V. le 18 décembre dernier.