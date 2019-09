FFP progresse en Bourse dans le sillage de ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, avance de 3,14% à 98,50 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, l’ANR par action s’établit à 176,4 euros à fin juin 2019 contre 164,3 euros un an plus tôt. De son côté, le résultat net consolidé (part du groupe) du premier semestre s’élève à 103 millions d’euros contre 86 millions à fin juin 2018, soit une progression de 19 %." L'évolution du résultat s'explique principalement par la croissance des dividendes reçus de nos participations, notamment Peugeot SA (+ 21 millions d'euros) ", explique FFP.Dans son communiqué, la société d'investissement de la famille Peugeot fait part d'une " activité très soutenue au premier semestre avec 20 opérations, dont notamment la cession de sa participation dans DKSH, et l'important renforcement dans l'immobilier avec une prise de participation dans SIGNA Prime Selection, une foncière investie en Allemagne et en Autriche ".