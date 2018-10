Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, a annoncé son association avec ArchiMed, partenaire stratégique et financier des entreprises du secteur de la santé, dans le cadre du lancement d’un nouveau véhicule d’investissement baptisé Med Platform I (« MP I »), renforçant ainsi son exposition au secteur de la santé.FFP s'est engagée à investir 80 millions d'euros pour une taille cible du fonds de 800 millions d'euros, avec la possibilité de doubler son exposition en co-investissant dans les sociétés de son choix, ce qui portera l'engagement au maximum à 160 millions d'euros.L'objectif du fonds est d'accélérer la croissance de quelques sociétés européennes sélectionnées pour la qualité de leur équipe dirigeante et de leur positionnement, ainsi que leur potentiel de développement à l'international et de consolidation au sein de leur secteur.MP I est géré par quatre associés : Denis Ribon, investisseur reconnu dans le secteur de la santé et co- fondateur d'ArchiMed en 2014, Antoine Faguer, investisseur et entrepreneur, ainsi que Benoît Adelus et André-Michel Ballester, qui ont tous les deux dirigé et développé avec succès plusieurs sociétés dans le secteur de la santé. Ils seront épaulés par une équipe dédiée d'investisseurs et s'appuieront sur les ressources de la société de gestion ArchiMed." Après le succès de notre accompagnement d'Orpea ces dernières années, FFP renforce son exposition au secteur de la santé, porté par des tendances long terme favorables ", a déclaré Robert Peugeot, Président de FFP.