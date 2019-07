FCA : Goldman Sachs initie une couverture à 'vente'

16/07/2019 | 15:04

Goldman Sachs annonce ce mardi initier la couverture du titre avec une recommandation 'vente', dans la perspective d'un ralentissement du cycle de production du géant automobile.



'Les actions de FCA ont surperformé celles de ses pairs au cours des trois dernières années, en raison de l'accroissement substantiel des bénéfices en Amérique du Nord. Cependant, nous pensons que les possibilités de croissance supplémentaire des bénéfices en Amérique du Nord sont limitées', regrette Goldman dans sa note.



Le broker s'attend notamment à un ralentissement du cycle de production suite au lancement réussi de nouvelles camionnettes en Amérique du Nord.



Goldman Sachs fixe ainsi son objectif de cours à 11,5 euros par action.





