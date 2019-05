FCA : Jefferies à l'achat après la proposition de fusion

28/05/2019 | 16:00

Jefferies annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur Fiat-Chrysler, avec un objectif de cours de 18 dollars, après que le constructeur italo-américain a proposé une fusion avec Renault ce week-end.



Selon l'analyste, les groupes automobiles mondiaux ont besoin de telles opérations avant le changement. Jefferies estime ainsi que les synergies attendues, de 5 milliards d'euros, sont 'réalistes', compte tenu d'un chiffre d'affaires combiné de 60 milliards de dollars en Europe.





