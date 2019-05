FCA : Oddo relève son opinion, objectif à 12,5 E

28/05/2019 | 10:08

FCA propose une fusion avec Renault dans laquelle les actionnaires de FCA et de Renault détiendraient chacun 50% de la nouvelle entité.



Oddo indique que cette opération donnerait lieu à la création du troisième constructeur mondial (8.7 m d'unités) avec des positions fortes sur les principaux marchés mondiaux. ' FCA annonce 5 MdE de synergies en plus de celles annoncées par l'Alliance RNO/NIS/MMC et 1 MdE de synergies supplémentaires pour Nissan et MMC. Le montant de 5 MdE serait atteint en année 6 (80% dès l'année 4) avec des coûts estimés à 3/4 MdE ' précise le bureau d'analyses.

' Notre opinion Alléger sur FCA était basée sur notre sentiment négatif de ses fondamentaux. Nous passons à Neutre pour intégrer l'impact positif sur l'histoire de ce deal avec un objectif à 12,50 E ' indique le bureau d'analyses.



Le bureau d'analyses s'interroge cependant sur l'équilibre des pondérations. ' Il nous semble que FCA a plus intérêt à ce deal que Renault '.



' La nouvelle entité devra aussi gérer la relation avec Nissan qui semble ne pas avoir été partie prenante dans les discussions ' rajoutent les analystes.



