Automobile: Renault et Fiat Chrysler discutent d'un rapprochement (presse)

PARIS (awp/afp) - Le constructeur français Renault, dont l'alliance avec le japonais Nissan est secouée par l'éviction de son ancien patron Carlos Ghosn, discute d'un rapprochement avec le franco-italien Fiat Chrysler, rapportent samedi le Financial Times et le Wall Street Journal, citant plusieurs sources anonymes.

Renault et Fiat Chrysler mènent "des discussions avancées" pour établir des "liens étroits", affirme le Financial Times sur son site internet, précisant qu'il n'est pas sûr qu'elles aboutissent, étant donné notamment que "plusieurs options et structures sont à l'étude."

Le Wall Street Journal fait lui état de pourparlers sur un "rapprochement de grande ampleur qui pourrait conduire (les deux constructeurs) à joindre de grandes parties de leurs activités".

Contacté par l'AFP, Renault n'a pas souhaité faire de commentaire. Aucun représentant de Fiat Chrysler n'était joignable dans l'immédiat.

Selon le Financial Times, ces négociations pourraient, entre autres options, conduire à intégrer Fiat Chrysler au sein de l'alliance formée par Renault avec les japonais Nissan et Mitsubishi.

Renault détient 43% de Nissan qui en retour possède 15% de Renault, mais sans droit de vote, un déséquilibre qui nourrit des rancoeurs côté japonais.

L'alliance a été mise à mal ces derniers mois par l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn, ancien dirigeant de l'ensemble, et son éviction.

La situation a provoqué de multiples tensions entre Renault et Nissan, qui se sont ravivées en avril du fait de la réouverture par le français d'un dossier d'intégration dont ne veut pas le japonais.

Le Financial Times précise ne pas avoir pu déterminer le degré d'implication de Nissan dans les éventuelles discussions entre Renault et Fiat Chrysler. Selon l'une de ses sources, le japonais en est absent.

De son côté, le sort de Fiat-Chrysler, dont le dirigeant historique Sergio Marchionne est brusquement décédé l'an dernier, fait l'objet de nombreuses spéculations.

"Tout est ouvert", avait déclaré en début d'année le patron de l'autre grand nom français de l'automobile, PSA, Carlos Tavares, interrogé sur des rumeurs de mariage avec FCA.

