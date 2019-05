Automobile: des géants en chiffres

PARIS (awp/afp) - Quel poids pèserait un groupe issu d'un éventuel rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler (FCA)? Quelle est la conjoncture du secteur automobile? Et quels défis pour les constructeurs? Voici quelques chiffres pour cerner l'industrie automobile mondiale.

Qui sont les premiers constructeurs du monde ?

Le trio de tête est composé de l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, au coude-à-coude avec le géant allemand Volkswagen, suivis du japonais Toyota.

- Renault-Nissan-Mitsubishi n'annonce pas ses ventes groupées, mais selon un calcul de l'AFP, l'alliance a vendu 10,76 millions de véhicules l'an passé. Le trio avait atteint le rang de numéro un mondial pour la première fois en 2017.

- Volkswagen, avec ses douze marques dont Audi, Porsche, Seat, Skoda, a vendu 10,83 millions de véhicules, en comptant les camions vendus sous les marques MAN et Scania. Si l'on s'en tient aux seules voitures particulières (VP) et véhicules utilitaires légers (VUL), Volkswagen en a écoulé 10,6 millions l'an dernier.

- Toyota est troisième avec 10,59 millions d'unités (+2%) vendues sous ses marques Toyota, luxe Lexus, mini-véhicules Daihatsu, poids lourds Hino. Le japonais avait dominé la scène mondiale de 2008 à 2015, à l'exception de l'année du tsunami de 2011 dans le nord-est du Japon.

Que pèserait une alliance Renault-Fiat-Chrysler?

L'an dernier, une alliance Renault-Fiat-Chrysler aurait porté sur 8,74 millions de voitures.

Un ensemble rassemblant tous azimuts Renault, Nissan, Mitsubishi, et Fiat Chrysler aurait, lui, pesé 15,63 millions de véhicules, très nettement en pole position mondiale.

- Renault (avec ses marques Dacia, Lada, Samsung Alpine et des utilitaires vendus en Chine sous les marques Jinbei et Huasong) a vendu 3,9 millions de véhicules l'an passé.

- Nissan (avec ses marques Infiniti Datsun, Nismo, Venucia) a vendu 5,65 millions de véhicules.

- Mitsubishi a commercialisé 1,24 millions de voitures sur son exercice d'avril 2018 à mars 2019.

- Fiat Chrysler Automobiles (marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Trucks, Mopar, Teksid, Magneti-Marelli, Comau, Itedi) a vendu 4,84 millions de voitures.

Quels défis pour l'industrie auto?

Arrêt progressif du diesel, développement de la voiture électrique, et/ou de l'automobile connectée : l'industrie automobile traditionnelle est en pleine "transition" face aux enjeux du réchauffement climatique, et doit aussi faire face à des règles environnementales de plus en plus strictes.

Les constructeurs historiques se voient talonnés par des nouveaux venus très novateurs comme Tesla, constructeur de véhicules électriques haut de gamme. Sans avoir encore convaincu tout le monde de leur viabilité, ils remettent en cause les fondements mêmes du vieux moteur à explosion.

Par ailleurs en Chine, jusqu'à présent un réservoir de croissance pour les constructeurs, les ventes de voitures ont chuté pour la première fois l'an dernier en plus de deux décennies, et la tendance s'est confirmée en début d'année (-11% au premier trimestre).

Pour Fiat Chrysler, la peine est triple, puisque le nombre de véhicules livrés a chuté de 14% en Amérique du Nord, son marché le plus important, de 30% en Asie-Pacifique, principalement en Chine, et de 12% en Europe-Moyen-Orient-Afrique.

Autres exemples : l'Américain Ford, qui va supprimer 7.000 emplois dans le monde. Ou l'Indien Tata Motors qui a annoncé une baisse de 47% de son bénéfice net annuel.

Dans ce contexte morose, le fabricant de voitures de luxe Ferrari s'est distingué par un début d'année tonitruant, avec un bond tant de son bénéfice que de ses ventes, grâce en particulier à son nouveau bolide, Portofino.

