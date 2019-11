BONDS : Moody's relève sa perspective sur la note de FCA de "stable" à "positive"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence d'évaluation financière Moody's a relevé lundi sa perspective sur la note de crédit du constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de "stable" à "positive", réaffirmant la note "corporate family rating" du groupe à "Ba1". Moody's motive cette décision par la possible fusion avec le français PSA, qui, si elle était exécutée avec succès, permettrait au nouvel ensemble de bénéficier d'un meilleur profil de crédit que celui de FCA à l'heure actuelle. "La fusion créerait un groupe automobile plus grand et plus diversifié" avec des synergies et des gains d'efficacité "substantiels", a expliqué Falk Frey, analyste chez Moody's. (jmarion@agefi.fr) ed: LBO

