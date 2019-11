BONDS : Pour Fitch, une fusion FCA/PSA serait positive "à moyen terme"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière Fitch Ratings a jugé vendredi que la fusion envisagée entre les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) serait positive sur le plan du crédit "à moyen terme". Les deux entreprises ont dévoilé jeudi un projet de fusion par échange d'actions et chiffré à 3,7 milliards d'euros les synergies annuelles qui seraient liées à ce rapprochement. "Nous pensons qu'il faudra au moins deux à trois ans pour que les avantages se concrétisent et renforcent les paramètres de crédit", a indiqué l'agence. "Les principaux véhicules qui seront lancés au cours des deux ou trois prochaines années ont déjà été développés séparément, et il faudra quelques années avant que les groupes motopropulseurs et les plateformes communes puissent être développés et les gammes de véhicules rapprochées entre elles", a ajouté l'agence. (fschott@agefi.fr) ed: JXM

