BONDS : Une fusion serait positive à la fois pour PSA et FCA, selon S&P

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's estime que les pourparlers entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en vue d'une fusion "arrivent au bon moment", alors que, selon des sources proches des discussions, les deux groupes projettent de signer un protocole d'entente dès ce mercredi, entrant ainsi en négociations exclusives. Le projet "pourrait avoir des conséquences positives à long terme sur le profil de crédit des deux constructeurs automobiles", juge l'agence de notation. En particulier, l'ambition de PSA d'accéder au marché américain serait plus facile à réaliser avec l'aide de FCA, tandis que la fusion créerait un champion en Europe, avec une part de marché de l'ordre de 22% à 23%, observe S&P. Pour autant, Standard & Poor's pense que des synergies significatives prendraient du temps, "impliquant des coûts de restructuration importants et un certain risque d'exécution". (fberthon@agefi.fr) ed: LBO

