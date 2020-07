Chute des ventes aux USA pour General Motors et Fiat Chrysler

New York (awp/afp) - General Motors et Fiat Chrysler ont vu leurs ventes chuter de plus d'un tiers au deuxième trimestre à cause des mesures de confinement mais les deux constructeurs ont noté une reprise en fin de période quand l'économie a rouvert peu à peu.

Le numéro un de l'automobile aux Etats-Unis a vu ses ventes s'effondrer d'un tiers par rapport au deuxième trimestre 2019 à 492'484 unités, selon un communiqué diffusé mercredi.

Le géant automobile avait dû arrêter sa production pendant presque deux mois à cause de la pandémie de Covid-19 mais il est désormais revenu à la normale dans la majorité de ses usines, a-t-il précisé.

Fiat Chrysler pour sa part a vu les ventes sombrer de 39% à 367'086 véhicules, par rapport au 2ème trimestre de 2019.

"Ce trimestre démontre la résilience du consommateur américain", a déclaré le responsable des ventes aux Etats-Unis, Jeff Kommor.

"Les ventes au détail ont rebondi depuis le mois d'avril, les consommateurs étant encouragés à acheter par la réouverture de l'économie, la stabilité des prix de l'essence et la faiblesse des taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

Ford, le numéro deux aux Etats-Unis, doit publier les chiffres de ses ventes ultérieurement.

afp/al