FCA : S & P place la dette sur surveillance positive

07/11/2019 | 13:29

S & P Global Ratings a placé la dette du constructeur italo-américain Fiat Chrysler Automobiles sous surveillance positive, avec des implications positives, dans le cadre du projet de fusion du groupe avec le français Peugeot.



Dans son rapport, l'agence de notation a déclaré qu'elle pourrait augmenter sa notation 'BB +' sur la société d'un cran, à 'BBB-', conformément à la notation qu'elle a sur PSA.



S & P estime que le groupe combiné pourrait tirer parti de son envergure, de la diversification de ses activités et d'un effet de levier.



Toutefois, les synergies pourraient prendre du temps, entraînant des coûts de mise en oeuvre importants et un risque d'exécution, a déclaré S&P.



