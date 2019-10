FCA : confirme l'existence de pourparlers avec Peugeot

30/10/2019 | 09:15

Confirmant des informations de presse provenant notamment du Wall Street Journal, les constructeurs automobiles européens Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot SA (PSA) confirment ce matin l'existence de discussions en vue d'un rapprochement.



Les deux groupes envisageraient ainsi de créer le 4e groupe mondial du secteur par le nombre de véhicules vendus.



Pour l'heure, FCA capitalise un peu moins de 20 milliards à la Bourse de Milan, et PSA 22,5 milliards à Paris.





