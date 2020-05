FCA : discussions pour une aide avec Intesa Sanpaolo

18/05/2020 | 12:43

FCA a entamé des discussions avec le gouvernement italien pour obtenir une facilité de crédit pour soutenir davantage le secteur automobile en Italie.



Le groupe a débuté des discussions avec le premier groupe bancaire en Italie, Intesa Sanpaolo. Ces discussions portent sur une facilité de crédit de 3 ans dédiée exclusivement au financement des activités de FCA en Italie et destinée à soutenir quelque 10 000 petites et moyennes entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile en Italie.



Le montant total de la facilité de crédit peut être équivalent à 25% du chiffre d'affaires de FCA en Italie, ou jusqu'à 6,3 milliards d'euros.



