FCA : en forte hausse, résultats trimestriels 'solides'

31/07/2019 | 14:45

Les actions du constructeur italo-américain cotées à Milan sont en hausse de 3,2% après l'annonce des résultats trimestriels.



Fiat Chrysler Automobiles a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et les perspectives pour le constructeur automobile sur 2019 semblent rassurer les investisseurs.



FCA a déclaré avoir enregistré des chiffres 'solides' avec une hausse de 3% de son bénéfice net des activités poursuivies au deuxième trimestre à 793 millions d'euros, contre 694 millions d'euros il y a un an.



À 1,5 milliard d'euros, l'EBIT ajusté du groupe est similaire à celui de l'année dernière.



Alors que son chiffre d'affaires net a baissé de 3% à 26,7 milliards d'euros, sa division Amérique du Nord a enregistré des résultats records au deuxième trimestre, malgré une baisse des livraisons de 12%, à la suite d'une réduction des stocks des concessionnaires.



Dans son communiqué, FCA a annoncé son intention de continuer à se concentrer sur les secteurs sous-performants de son activité au second semestre, y compris Maserati, et a déclaré rester confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs pour 2019.



